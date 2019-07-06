«سما المصري» على طريقة «صلاح» ماذا فعلت بـ«الهوت شورت»؟

نشرت الراقصة سما المصري صورة لها بالهوت شورت أثناء تقليدها حركة اليوجا وضعية "فريكساسانا" والذي قام بها نجم منتخب مصر محمد صلاح بعد تسجيله هدف في منتخب أوغندا المباراة الماضية، وذلك خلال تواجدها في إستاد القاهرة لحضور مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت الراقصة المثيرة للجدل صورتها على تطبيق "الانستجرام"، معلقة: "واخيرا وصلت الاستاد وادي حركه مو صلاح....والناس اللي كانت زعلانه المره اللي فاتت من لبسي عشان كان مفتوح من فوق ولا تزعلوا اديني عملت ذي ما استاذ هاني رمزي قال قفلت المنور وفتحت البدرون ولبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت لاني ماكنتش لاقيه تذكره بس ولاد حلال جابولي دعوه وكله تماام...يارب باه مصر تكسب المره دي كمان جنوب افريقيا علي وشي".

وتعد وضعية "فريكساسانا"، وهي كلمة هندية معناها "وضعية الشجرة"، واحدة من الحركات الأساسية في تمارين "اليوغا"، وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، وتخفيف آلام عرق النسا ومعالجة القدم المسطحة، بحسب دورية "يوغا جورنال".

ويرى بعض خبراء اليوغا أن هذه الحركة تساعد أيضا على الجانب النفسي، إذ تقول تقول مدربة اليوغا آمبر سكريفين، التي تدير مركزا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقال بموقع "Do You Yoga "، إن وضعية الشجرة تعزز الثقة في النفس وتساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر وتحقيق السلام الداخلي.