وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران المنتخب الوطني

06 يوليه 2019 - 05:09 م

حرص كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم ومتابعة مران اللاعبين مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية، حيث قاما بالاطمئنان على اللاعبين وشدا من أزرهم، قبل إنطلاق مباراة دور ال 16 غدا بإستاد القاهرة الدولي أمام المنتخب الجنوب إفريقي.

وأكد صبحي على أن الدولة تقف خلف لاعبي المنتخب وتدعمهم وتثق في قدراتهم للفوز بمباراة غدا والوصول للأدوار النهائية، وتحقيق حلم الشعب المصري والفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32، التى تنظمها مصر حاليا و التى يتنافس فيها 24 منتخبا إفريقيا لأول مرة.