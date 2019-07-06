"الزراعة" تعلن إنجازات الإدارة المركزية للتقاوي خلال عام

06 يوليه 2019 - 05:05 م

تلقى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تقريرا من الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عن إنجازات الإدارة يتضمن

إعادة هيكلة الإدارات العامة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مما كان له الأثر الايجابي في رفع كفاءة التسويق وارتفاع نسبة التوزيع.

وتشكيل لجان لمتابعة أعمال الإدارات بالمحافظات (التسويق - الإنتاج - المحطات – الشئون التجارية وغيرها).

وفتح أسواق جديدة إقليمية بالاشتراك مع المنظمات الدولية مثل الإكساد والإيفاد والمزارع الإفريقية.

وزيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الاستراتيجية (الذرة الشامية - والشعير - والبرسيم المصري مقارنة بالعام السابق.

وتشكيل لجان لمتابعة المخالفات المالية والإدارية وتحصيل مستحقات الإدارة عن السنوات السابقة.

وضع حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوي بسوهاج ( بحي الكوثر ) والتي تستهدف توفير التقاوي في محافظات جنوب الصعيد وتوشكي وشرق العوينات بالإضافة إلى إمكانية غربلة تقاوي الشركات الخاصة بهذه المحافظات مما يسهم في تنمية الزراعة بها.

شراء عدد خمس سيارات نقل حمولة 25 طن للإدارة لاستخدامها في نقل التقاوي بين المحافظات ومحطات الغربلة مما أدي إلى توفير حوالي 60% من تكاليف النقل.

وتوقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والهيئة الزراعية المصرية ومعهد بحوث البساتين لاستيراد تقاوي الخضر من الخارج لتخفيض تكاليف أسعار هجن الخضر مما يؤدي إلى تخفيض أسعارها للمزارعين.