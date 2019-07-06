وزير الاتصالات يفتتح مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و اللواء / أحمد راشد محافظ الجيزة و عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية وذلك بعد تطويره ونمذجته ليقدم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة لجموع المواطنين في إطار تحقيق مفهوم استراتيجية التحول الى المجتمع الرقمي التي تتبنى الدولة تنفيذها حيث يعد البريد المصري احد أذرعها الرئيسية.

وصرح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطوات المتسارعة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في كافة القطاعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة والدور الهام الذي يلعبه البريد المصري كأحد المنافذ التي يمكن للمواطن من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية الى جانب الخدمات البريدية وذلك في ظل ما يتمتع به البريد المصري من ثقة كبيرة لدى جموع المواطنين وانتشار واسع في ربوع الوطن.

من جانبه أشار الاستاذ/ عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الي ان مكاتب البريد اصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الالكترونية بكل كفاءه بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى، مضيفا ان مركز خدمات المنصورية الذي تم افتتاحه اليوم يعمل به موظفين مدربين على أعلى مستوي لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية ويخدم ما يقرب من 100 الف نسمة.

جدير بالذكر ان منطقة بريد شمال اكتوبر تضم 59 مكتب بريد منتشرين على مستوي المنطقة لتقديم خدمات البريد المصري للمواطنين بكل سهولة ويسر