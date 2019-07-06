  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:59 م
بحث متقدم
منتخبا الكاميرون ونيجيريا

بث مباشر لمباراة نيجيريا والكاميرون

أبوتريكة وصلاح

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا

اللاعب الراحل

مفاجأة صادمة.. وفاة لاعب كرة قدم غرقًا بقناة السويس

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ مطلوب في الكويت

منتخب مصر

هذا الخماسي يحدد موقف مصر من التتويج بـ«الكان»

زاهي حواس

زاهي حواس: هذا يوم أسود واجتماع تاريخي قادم

مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج

«بن سلمان» يتسبب في إلغاء حفل «ميناج» بالسعودية

السودان

خطة جديدة لقوي المعارضة في السودان

الجماهير المصرية

زيادة عدد مداخل استاد القاهرة أمام الجماهير

ظهير الجزائر يحذر من سيناريو المغرب أمام غينيا

الرياضة

الجزائر
الجزائر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. منتخب المغرب يودع منافسات أمم إفريقيا

#

المغرب يكشف سبب استبعاد «بن عطية» من مواجهة بنين

#

زيارة مفاجئة من وزير خارجية فرنسا للمغرب.. تعرف على السبب

#

ملك المغرب يزيد حالة التوتر مع السعودية برسالة للرئيس اليمني

الجزائر

المصريون

غينيا

حذر يوسف عطال، الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر زملائه في الفريق من الاستهانة بغينيا، مشددًا أن لديهم 90 دقيقة يجب الاتزام خلال بالجدية والتركيز الشديد.

وأوضح عطال :"نحن على دراية بكل الأمور الخاصة بالمنتخب الغيني وندعو الله أن تكون لدينا الإرادة للفوز والتأهل لدور الثمانية ".

وعن خروج المغرب من البطولة قال عطال :"لم نستطع متابعة مباراة المغرب بسبب أننا كان لدينا تدريب وخروج المغرب يجعلنا جادين أكثر وغير متساهلين ونلعب بقوة كبيرة حتي تكون هناك إرادة الفوز ولا يتكرر نفس سيناريو المغرب ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 19 مدنيًا في قصف للنظام السوري على إدلب
» «جريس» و«أبياه» يفرضان السرية على تدريبات تونس وغانا
» وزير البترول يتابع مخزون الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار
» الصحافة المغربية تتحدث عن خروج «الأسود» أمام بنين
» رد صارم من حفتر علي تهديدات تركيا
» ظهير الجزائر يحذر من سيناريو المغرب أمام غينيا
» عبدالله عصر رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء
» زيادة عدد مداخل استاد القاهرة أمام الجماهير
» الدستورية: يجوز للسلطة سحب ترخيص الأعمال الفنية في أي وقت
» مخترقو بريد المؤسسات الحكومية والخاصة أمام الجنايات
» "عثمان بن أرطغرل" ينشر صورة من بيروت

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان