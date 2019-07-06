زاهي حواس: هذا يوم أسود واجتماع تاريخي قادم

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محمد فضل- متابعات

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يوم أسود

اجتماع تاريخي

قال وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، إن اليوم الذي بيع فيه رأس تمثال توت عنخ آمون في صالة مزادات لندن، كان "يوما أسود في تاريخ الآثار المصرية".

وأكد حواس أن شراء صالة "كريستينز" رأس التمثال بمبلغ 6 ملايين دولار قبل يومين "يسيء إلى تاريخها"، مضيفا أنها ارتكبت "جريمة أخلاقية".

وأشار بمداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي" إلى أن وزير الآثار سيجتمع يوم الاثنين المقبل مع اللجنة القومية لاستعادة الآثار المسروقة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون تاريخيا.

وشدد حواس على أن هناك 3 حلول لهذه المسألة، وهي رفع قضية ضد الصالة، أو منع البعثات الإنجليزية من النشاط في مصر، أو الامتناع عن المشاركة في معرض لندن القادم.

يذكر أن رأس الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون المصنوع من حجر الكوارتزيت قد بيع لمشتر لم يكشف اسمه، على الرغم من مطالبة مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني.


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