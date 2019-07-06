عبدالله عصر رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء

06 يوليه 2019 - 03:01 م

أدى المستشار عبد الله أمين محمود عصر اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيساً لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وهو من مواليد7 أغسطس 1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام بتقدير جيد جدا وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر عام 73 وتدرج في وظائفها حتي عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في الأول من أكتوبر عام 81 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة ???? ثم رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996

وندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام ???? حتى أمس الأول بجانب رئاسته لإحدى الدوائر المدنية بالمحكمة ورئيسا لمحكمة القيم بالمحكمة ثم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله وإعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمي ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام بأن المستشار عبد الله عصر قد استلم عملة بمكتبة بدار القضاء بعد أداء اليمين.