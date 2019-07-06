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إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا بحريق في سجن عسكري

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متابعات حنان حمدتو

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أصيب 14 جنديًا بالجيش الإسرائيلي؛  بجروح حادة إثر نشوب حريق  في سجن تابع لقاعدة "تسريفين" العسكرية وسط البلاد.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" (رسمية)، السبت "أصيب الليلة الماضية (الجمعة) أربعة عشر جنديًا من جيش الدفاع إثر حريق شب في سجن أربعة العسكري بقاعدة تسريفين".

وأشارت إلى أن حالة أحدهم وصفت بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى "إساف هاروفية"، لتلقي العلاج الطبي. ووصفت حالة الجنود الآخرين بالطفيفة إثر استنشاقهم الدخان.

وأوضحت أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن، دون تفاصيل إضافية.


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