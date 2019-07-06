» ضربة قاضية من راقصة باليه.. من المستهدف؟

06 يوليه 2019 - 01:06 م

نجحت راقصة باليه شهيرة في توجيه ضربة قوية، والطريف أن المستهدف كان "غطاء الزجاجة".

شاركت راقصة الباليه الروسية ” أناستاسيا فولوتشكوفا ” ، في تحدي غطاء الزجاجة المنتشر مؤخراً على موقع التدوين المصغر “تويتر ” .

وأظهر مقطع فيديو الراقصة الروسية وهي توجه ركلة قوية وسريعة لغطاء الزجاجة لتستطيع فتحها بضربة واحدة .

الجدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين والرياضين قد شارك في التحدي الجديد المنتشر ضمن تقاليع مواقع التواصل الإجتماعي .