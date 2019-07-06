» "السيسي" يمنح رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية

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منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهودها وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو 2019.

وأدى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

ونص الدستور في المادة (185) على "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".


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