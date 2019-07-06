» "الفقي" بعد رفع أسعار المحروقات: "لازم نصحصح للي جاي"

06 يوليه 2019 - 11:19 ص





عقب الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، علي قرار رفع أسعار المحروقات قائلاً: "إن الدعم في مصر كان يتم بشكل عشوائي، والقيادة السياسية أخذت على عاتقها وصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن رفع الدعم عن المحروقات الذي أعلن عنه ، كنا مهيئين له منذ 6 أشهر و لم يكن مفاجئا .



وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن دعم المحروقات كان يذهب للغني والفقير، وإن كان يستفاد به الأغنياء أكثر من الفقراء، لافتا إلى أن أجهزة الدولة في حالة استعداد لمواجهة أي تجاوزات بعد رفع الدعم عن المحروقات، معقبا: "لازم الأجهزة الرقابية تصحصح، لازم نصحصح للي جاي ".

