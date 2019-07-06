  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
ارشيفية

قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

زاهي حواس

حواس: "ده كان يوم أسود في تاريخ مصر"

بكري

بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

اردوغان

قرار مفاجئ.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

ارشيف

شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

فجر

السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

الفنانة

فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

"الفقي" بعد رفع أسعار المحروقات: "لازم نصحصح للي جاي"

الحياة السياسية

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"بكري" يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام بعد ارتفاع أسعار الوقود

#

"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

#

"التنمية العقارية" تحذر من ارتفاع أسعار العقارات وتعلن السبب

#

الغرف التجارية تكشف أمرا هاما عن ارتفاع أسعار السلع



عقب الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، علي قرار رفع أسعار المحروقات قائلاً: "إن الدعم في مصر كان يتم بشكل عشوائي، والقيادة السياسية أخذت على عاتقها وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن رفع الدعم عن المحروقات الذي أعلن عنه ، كنا مهيئين له منذ 6 أشهر و لم يكن مفاجئا .

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن دعم المحروقات كان يذهب للغني والفقير، وإن كان يستفاد به الأغنياء أكثر من الفقراء، لافتا إلى أن أجهزة الدولة في حالة استعداد لمواجهة أي تجاوزات بعد رفع الدعم عن المحروقات، معقبا: "لازم الأجهزة الرقابية تصحصح، لازم نصحصح للي جاي ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» منزل في سويسرا هدية فنانة شهيرة بعيد ميلادها
» اغتصاب طفلة عمرها عامان فى الحضانة
» يشعل النار فى جسده بسبب خلافات مع زوجته
» مصرع مصرى غرقًا فى الكويت
» "الفقي" بعد رفع أسعار المحروقات: "لازم نصحصح للي جاي"
» "السيسي" يمنح رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية
» «كاف» يعلن أسماء حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا
» اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء
» أزمة في المغرب بسبب "اطبخي واقعدي في البيت"
» حبس وزير سابق بتهمة الاعتداء جنسيًا على طالبي لجوء
» "مياه القاهرة": دخلنا مرحلة الشح المائي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان