  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
ارشيفية

قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

زاهي حواس

حواس: "ده كان يوم أسود في تاريخ مصر"

بكري

بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

اردوغان

قرار مفاجئ.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

ارشيف

شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

فجر

السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

الفنانة

فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

قنبلة بوزن نصف طن.. ساعات رعب بمطار ألماني

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

#

ضبط نصف طن أسماك فاسدة بالإسكندرية

#

هيئة السلع التموينية تستورد 42 ألف طن زيت خام

#

ضبط راكب ألماني حاول تهريب 26 قطعة أثرية

مطار الماني

مطار فرانكفورت الالماني

تاخير مسار الرحلات

قنبلة فى المطارات

أكدت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني، تأخير مسار الرحلات بسبب إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من المطار.

ومن المتوقع أن تبدأ التأخيرات من يوم الأحد وستؤثر أيضًا على المواصلات العامة.

وبحسب الشرطة المحلية فإن السلطات ستجلي نحو 16500 شخص وهم من يسكنون في محيط كيلومتر من موقع القنبلة قرب برج البنك المركزي الأوروبي في شرق المدينة لحين قيام المهندسين المختصين بتفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو 500 كيلوجرام.

ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومترًا إلى الشرق من موقع القنبلة، ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنويًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» منزل في سويسرا هدية فنانة شهيرة بعيد ميلادها
» اغتصاب طفلة عمرها عامان فى الحضانة
» يشعل النار فى جسده بسبب خلافات مع زوجته
» مصرع مصرى غرقًا فى الكويت
» "الفقي" بعد رفع أسعار المحروقات: "لازم نصحصح للي جاي"
» "السيسي" يمنح رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية
» «كاف» يعلن أسماء حكام مباراة مصر وجنوب أفريقيا
» اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء
» أزمة في المغرب بسبب "اطبخي واقعدي في البيت"
» حبس وزير سابق بتهمة الاعتداء جنسيًا على طالبي لجوء
» "مياه القاهرة": دخلنا مرحلة الشح المائي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان