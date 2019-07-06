» 4 نمور يقتلون مروضهم بطريقة مرعبة

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استخدام الحيوانات فى السيرك

قتلت 4 نمور مروضها في جنوب إيطاليا بطريقة مؤلمة ما أثار دعوات لفرض حظر استخدام الحيوانات في السيرك.

وذكرت الشرطة بأن المجنى عليه يبلغ من العمر 61 عاما، تعرض للهجوم خلال التدريب، واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك مما أثار احتجاجات من منظمات حقوق الحيوان.

ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم، وحثت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك.

وقالت الرابطة في بيان "يجب إنقاذ النمور.. ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية".

ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك، بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.


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