إطلاله مثيرة لفنانة مصرية بعد ظهورها بالبكيني

06 يوليه 2019 - 10:42 ص

أثارت الفنانة نجلاء بدر ضجة، بعدما نشرت صورًا لها وهي مرتدية البكيني على أحد الشواطئ، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

ورغم حصد الصورة على إعجاب الآلاف، إلا أن البعض انتقد جرأة نجلاء ووصف الصور بالمثيرة، لكنها قامت بحذف جميع التعليقات التي تنتقد إطلالتها لتعبر بهذه الطريقة عن رفضها لأي هجوم عليها.

يُذكر أن نجلاء بدر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد ومحمد دياب.