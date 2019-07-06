  • السبت 06 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
زاهي حواس

حواس: "دا كان يوم أسود في تاريخ مصر "

بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

اردوغان

قرار مفاجئ.. أردوغان يقيل أعلى شخصية مالية.. ما السبب

ترامب

تهديد جديد لترامب: ستبدأ حملات الاعتقال

زلزال كاليفورنيا

فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا

عيد استقلال الجزائر

الاحتفال باستقلال الجزائر.. ومغردون: بدون نظام بوتفليقة

ارشيف

شبح الاعتزال الدولي يخيم على «أسود الأطلسي»

فجر

السعيد: نفسي "تركي آل الشيخ" يكون من نصيب الكويت

الفنانة

فنانة شهيرة تظهر في الكويت بوجه متورم.. ما السبب

عزاء

مؤثر .. أمير سعودي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله

إطلاله مثيرة لفنانة مصرية بعد ظهروها بالبكيني

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

"فيفا" يضع مسئولى الترجي فى موقف محرج

#

قاتلة زوجها بالقليوبية: عرفت عشيقي وكنت عايزة أعيش شبابي

#

قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته

#

أمير منطقة مكة يتدخل لوقف إقامة الحد على فتاة مصرية

صورة

فنانة

مصرية

اطلاله

أثارت الفنانة نجلاء بدر ضجة، بعدما نشرت صوراً لها وهي مرتدية البكيني على أحد الشواطئ، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

ورغم حصد الصورة على إعجاب الآلاف، إلا أن البعض أنتقد جرأة نجلاء ووصف الصور بالمثيرة، لكنها قامت بحذف جميع التعليقات التي تنتقد إطلالتها لتعبر بهذه الطريقة عن رفضها لأي هجوم عليها.

يُذكر أن نجلاء بدر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد ومحمد دياب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاله مثيرة لفنانة مصرية بعد ظهروها بالبكيني
» 4 نمور يقتلون مروضهم بطريقة مرعبة
» انفجار بوحدة عسكرية ومقتل واصابة جنود بأذربيجان
» أمريكا تستعد لنشر سفن بالقرب من البحر الأسود
» فيديوهات مرعبة عن زلزال كاليفورنيا
» رئيس النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس
» الحكومة الموريتانية: "الشعب عايز كدة"
» زلزال شديد يضرب كاليفورنيا
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
» صور.. بعثة الأهلى تطير لإسبانيا لبدء المعسكر الخارجي
» أول تعليق من رمضان صبحي بعد تجديد إعارته

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان