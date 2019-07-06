حواس: "ده كان يوم أسود في تاريخ مصر"

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زاهي حواس
زاهي حواس

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عقب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، على بيع رأس توت عنخ آمون بصالة مزادات بلندن، قائلا: "كان يوم أسود في تاريخ مصر والآثار المصرية ".

 وأضاف "زاهي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما فعلته صالة كريستيز للمزادات يسيىء إلى تاريخها، وارتكبت جريمة أخلاقية.

ونوه حواس، بأن وزير الآثار سيجتمع يوم الإثنين المقبل مع اللجنة القومية لاستعادة الآثار المسروقة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون تاريخيًا. وأضاف أن هناك 3 حلول لتلك الأزمة، وهى رفع قضية، أو وقف البعثات الإنجليزية من التعامل في مصر، أو عدم المشاركة في معرض لندن القادم.

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