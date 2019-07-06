بكري: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاستغلال"

06 يوليه 2019 - 10:29 ص



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يعد استكمالاً لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي صدرت في 3 نوفمبر 2016 .



وأضاف، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" الفضائية، بأن المصريين يعون أهمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي لكي يحدث ارتفاعًا في معدلات النمو، مناشدا الدولة، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة مع مستغلي ارتفاع المحروقات وتجار السوق السوداء، الذين يرفعون أسعار السلع استغلال للقرارات الجديدة.



وطالب الحكومة بتوفير المزيد من الإجراءات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية خاصة للفئات المهمشة، نظرًا لارتفاع بعض السلع والخدمات مثل المواصلات ، معقبا: "زي ما رفعتوا الأسعار احمونا من الاحتكار والاستغلال".

