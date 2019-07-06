» صور.. بعثة الأهلى تطير لإسبانيا لبدء المعسكر الخارجي

06 يوليه 2019 - 09:34 ص

يطير لاعبو الفريق الأول بالنادى الأهلى إلى إسبانيا لبدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد، عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

فى هذا السياق نشر عمرو السولية لاعب وسط النادي، صورة عبر إنستجرام، جمعته بلاعبى الفريق بمطار القاهرة الدولى.

ويخوض الأهلى، معسكر إعداد خارجى فى إسبانيا لمدة 12 يوماً، يستعد خلالها الأحمر لمبارتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامي، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.