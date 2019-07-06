مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن "صفقة القرن" للزمالك

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مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أن رمضان صبحي - لاعب الأهلي - ليس هو صفقة القرن التي تحدث عنها خالد الغندور .

وقال "منصور" في فيديو بثه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك إن رمضان صبحي "مات" من أجل الانضمام للفريق الأبيض ، مؤكدًا أنه رفض هذا الأمر نظرًا لثمن الإعارة المبالغ فيه ، قائلا: مدفعش 18 مليون جنيه فيه.

وأضاف: "أنا مقولتش الزمالك هيجيب صفقة القرن .. خالد الغندور هو اللي قال .. ومع ذلك أنا بقول إننا هنضم 2 لاعيبة في الصيف هيكونوا أقوياء ومميزين".

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