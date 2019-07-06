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العثور على جثة "بطل" السعودية في الغوص الحر غريقاً

عرب وعالم

شاب غريق
شاب غريق

المصريون ووكالات

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عثرت فرق البحث والإنقاذ في محافظة جدة السعودية، على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت، والذي فقد عقب نزوله للبحر يوم الخميس الماضي.
ووفقا لما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر"، فإن الكابتن بسام، فقد أثناء التدرب على الغوص في أعماق بعيدة، وذلك استعدادا للمشاركة في فعاليات "الغوص الحر" ضمن موسم جدة في منطقة "أبحر".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن جثمان الكابتن الذي توفي غريقا في البحر سيصلى عليه بعد صلاة الصبح يوم السبت في مسجد "الثنيان" بجدة.
وبخيت، بطل المملكة في الغوص الحر، وكان من إنجازاته تسجيل رقم قياسي للغواصين السعوديين والخليجيين في مدينة "دهب" المصرية جنوبي سيناء، ضمن بطولة "منظمة أيدا"، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوروبية.
وتمكن الغواص السعودي حينها من إنهاء غطسته والنزول بعمق 71 مترا دون أسطوانة أوكسجين معتمدا على هواء الرئة، وذلك لمدة دقيقتين وخمسين ثانية عن فئة النزول باستخدام الحبل ودون زعانف.

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