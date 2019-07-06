ترامب يصر على إدراج سؤال الجنسية في إحصاء السكان

واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.



وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة خارج البيت الأبيض لدى مغادرته متوجها لمنتجع بيدمنستر في نيوجيرزي "نعكف على بحث الكثير من الأمور بما يشمل أمرا تنفيذيا".