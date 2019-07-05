» ماني يقود السنغال لعبور أوغندا والتأهل إلى ربع النهائي

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السنغال
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يد الأهلي تتأهل إلى قبل نهائي البطولة الأفريقية

حجز المنتخب السنغالي، الجمعة، مقعدًا في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره الأوغندي بهدف دون رد في ثمن نهائي البطولة القارية.
بذلك، سيلعب المنتخب السنغالي في ربع النهائي مع بنين الذي أطاح في وقت سابق اليوم بالمغرب.
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي السنغال، في رحلة بحث عن هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.
ومع حلول الدقيقة 15 بادر المنتخب السنغالي بالتسجيل عن طريق ساديو ماني الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.
بعدها بحث لاعبو أوغندا عن فرصة إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف.
وكادت أن تشهد الدقيقة 61 الهدف الثاني للسنغال عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها ماني إلا أن الحارس الأوغندي تصدى لها ببراعة.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة لتتأهل السنغال إلى ربع النهائي. -

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