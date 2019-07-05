» "البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

05 يوليه 2019 - 11:40 م

طالب المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، المواطنين بترشيد استهلاك المواد البترولية، مشيرا الى أنه تم إصلاح هيكل التسعير لتكلفة الإنتاج في ظل الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية MBC مصر، يوم الجمعة، أن هناك بدائل للبنزين منها تغيير نظام السيارة إلى الغاز الطبيعي للتغلب على أسعار البنزين.



وأوضح أن أسعار المحروقات في مصر لم تصل إلى السعر العالمي، وفى شهر سبتمبر المقبل سيتم تسعير تلقائي لكافة المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن لجنة التسعير التلقائي تدرس الأسعار العالمية سواء بالزيادة أو بالانخفاض لأسعار المحروقات.

