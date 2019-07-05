» هذه هي نبوءة "عكاشة" لمحمد صلاح بأمم إفريقيا

05 يوليه 2019 - 11:30 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه إذا فازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية، سيفوز اللاعب محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، أي سيكون أغلى لاعب في العالم.



وأضاف "عكاشة"، خلال في برنامج "مصر اليوم" المذاع في الحياة، يوم الجمعة، أنه حال فوز محمد صلاح بالجائزة، فستكون سابقة في تاريخ مصر الرياضي أن يخرج منها أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

