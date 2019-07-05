بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب على زيادة أسعار الوقود

05 يوليه 2019 - 11:20 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيادة أسعار الوقود وتحريك أسعار المحروقات قائلا :" زيادة اسعار الوقود لم يكن مفاجئًا"، مشيرا الى أن الدولة المصرية مهدت لرفع الدعم منذ أشهر، قائلا : "محدش فاجئنا ولا رفعوا الأسعار وماتش شغال".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر أنفقت على بند الدعم حوالي 5 تريليونات دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وكان أكثر من نصفهم موجه للمواد البترولية، منوها أنه لو كانت الدولة تعمل على رفع الدعم تدريجيا على مدار الـ 30 سنة الماضية، كنا الآن لن نشعر بأزمة.



وأضاف أنه لا يوجد أحد سعيد بزيادة الأسعار، حتى الدولة لأنها تستهلك مواد بترولية، قائلا : "ما توفره الدولة من رفع الدعم مش هتحطه في جيبها"، معتبرًا أن الجيل الحالي هو من تحمل أزمة تأجيل رفع الدعم.

