%71 من الألمان متخوفون من خطر اليمين المتطرف

05 يوليه 2019 - 10:40 م

أظهر استطلاع للرأي أن 71% من الألمان يرون أن اليمين المتطرف يمثل خطرا أكبر على بلادهم من الاتجاهات المتطرفة الأخرى.



وأجرت الاستطلاع، بداية الشهر الجاري، شركة "ديماب" لصالح القناة الألمانية التلفزيونية الأولى (ARD) وجريدة "فيلت"، وشارك به 6 آلاف شخص.

وقال 71% من المشاركين إن اليمين المتطرف يمثل خطرا على ألمانيا، و41% إن اليسار المتطرف يمثل خطرا، و60% اعتبروا أن عناصر متطرفة أخرى تمثل خطرا على البلاد.

وأعرب 67% من المشاركين عن اعتقادهم بأن أنشطة اليمين المتطرف والنازيين الجدد يمكنها أن تغير السياسات الحكومية، وقال 66% من المشاركين إن الدولة لا تستطيع منع فعاليات اليمين المتطرف.