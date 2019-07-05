إيطاليا ترفض استقبال سفينة على متنها 54 مهاجرا

05 يوليه 2019 - 10:10 م

رفضت إيطاليا، الجمعة، استقبال سفينة تابعة لمنظمة محلية غير حكومية، على متنها 54 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، وفق إعلام رسمي.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) أن وزارة الداخلية رفضت السماح لسفينة تابعة لمنظمة "المتوسط للإنقاذ" (إيطالية غير حكومية)، الرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا جنوبي البلاد.

وأضافت أن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي اعترضت سفينة المنظمة، على بعد 12 ميلا من ميناء جزيرة لامبيدوسا، رافضة السماح لها بمواصلة طريقها إلى ميناء الجزيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن خفر السواحل الإيطالي طلب من سفينة المنظمة نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مالطا، وفقًا لاتفاق بين الأخيرة وروما.

والخميس، أعلنت منظمة "المتوسط للإنقاذ" إنقاذ 54 مهاجراً غير نظامي، قبالة السواحل الليبية، مشيرة أنها بحاجة "فورية" إلى ميناء آمن.

وعبر حسابها بموقع "تويتر"، أعربت المنظمة عن سعادتها بإنقاذ حياة 54 مهاجرًا غير نظامي من "الجحيم الليبي"، على حد قولها.

ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم موجودون، حاليا، على متن سفينة تابعة لها، مضيفة أن من بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، وأن سفينتها متجهة إلى إيطاليا.

من جهته، رد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، المعروف بمواقفه المعارضة للمهاجرين، على طلب المنظمة بتوفير ميناء آمن، قائلا: "تستطيعون نقل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس".