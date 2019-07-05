» "الأزهر للفتوى الإلكترونية" يستعد لموسم الحج بالبث المباشر

05 يوليه 2019 - 10:15 م

في إطار استعدادات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لموسم الحج والعمرة لهذا العام يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم في بث مباشر من خلال صفحة المركز الرسمية على الفيس بوك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة.



وأكد المركز في بيان له ،أن ساعة البث يقوم فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز بالإجابة عن أسئلة واستفسارات، بالإضافة لشرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر .

جدير بالذكر أن البث سيقدم في ثوب جديد ومبتكر؛ خدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ لذا يدعو المركز كلّ متابعيه للتفضل بأي استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدّين والشريعة.



