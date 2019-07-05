» "الأزهر للفتوى الإلكترونية" يستعد لموسم الحج بالبث المباشر

محمود أبوسعد
وأكد المركز في بيان له ،أن ساعة البث يقوم فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز بالإجابة عن أسئلة واستفسارات، بالإضافة لشرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر .
جدير بالذكر أن البث سيقدم في ثوب جديد ومبتكر؛ خدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ لذا يدعو المركز كلّ متابعيه للتفضل بأي استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدّين والشريعة.
فجر03:20 ص
فجر
03:20
شروق
05:01
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38