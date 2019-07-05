» أبو مازن: لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الآن

05 يوليه 2019 - 09:33 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "صفقة القرن انتهت وتفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي بدأت بخطاب لكوشنر وانتهت بخطاب له أيضا، مشددا على أنه لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الذي طرحه الأمريكيون"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.





وأكد الرئيس الفلسطيني: "قلنا لا لصفقة القرن ولن نقبل بها وقلنا ذلك بكل وضوح وصراحة، ولا للذي يأتي بعدها، متسائلا: ما هي القضايا التي بقيت لنتحدث عنها ونناقشها؟".





وأشار عباس إلى أنه لن يتم القبول "بما تفرضه أمريكا سواء رأيها أو كوسيط، معتبرا أنه منذ "أوسلو وحتى الآن "لم يتم إحراز أي تقدم على يد الأمريكيين".



