  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

أرشيفية

السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية

البنك المركزي

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

الضبطية القضائية

سيارات الضبطية القضائية تنشر في محطات الوقود والمواقف

الاهلى

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

إيهاب لهيطة

«لهيطة»: منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

التشيكل الرسمي لمباراة السنغال وأوغندا

الرياضة

السنغال واوغندا
السنغال واوغندا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ماني» يقود هجوم السنغال أمام الجزائر

#

«أجيري» يعلن تشكيل مصر أمام الكونغو الديمقراطية

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

#

السيسي يصل العاصمة السنغالية داكار

أوغندا

المصريون

السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخبا أوغندا والسنغال تشكيل الجانبين ، للمواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة، في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو 19 يوليو .

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي :

حارس المرمى: أميجو جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما- شيخو كوياتيه- خاليدو كوليبالي- يوسف سبالي .

خط الوسط: بابا نداي- إدريسا جاي- هنري سايفت- إسماعيل سارا .

خط الهجوم: ساديو ماني- مباي نيانج .

فيما جاء تشكيل أوغندا على النحو التالي :

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو .

خط الدفاع: موجابي- جوكو- حسن واسوا- جوت فري والوسيمبي .

خط الوسط: ميشيل عزيرا- عبده لومالا- فاروق ميا- خالد أوتشو .

خط الهجوم: إيمانويل إكوي- باتريك كادو .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي سعودي يكشف عن صفقة القرن للزمالك وموعدها
» حريق هائل بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية
» التشيكل الرسمي لمباراة السنغال وأوغندا
» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان