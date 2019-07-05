» وديًا.. الزمالك يسقط برباعية أمام بطل قبرص

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المصريون

الزمالك

قبرص

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام إيل ليماسوس بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

 تقدم للزمالك أحمد مدبولي الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق ايل في الدقيقة التاسعة.. بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39.. ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.. وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل ليماسوس 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع .

وجاء الشوط الأول، في معظمه بسيطرة  للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان من محمد ابراهيم وأخري من حازم إمام .

ودفع خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلاً من أحمد مدبولي في الشوط الثاني للمباراة.. كما دفع جلال بمحمد عنتر بدلاً من أحمد سيد زيزو ويوسف أحمد حسن بدلاً من عمر السعيد.. وإبراهيم حسن بدلاً من حازم إمام.. كما شارك أيمن حفني في الدقيقة الـ 24 بدلاً من محمد إبراهيم.. ودفع المدير الفني للزمالك أيضا باللاعب محمود الشحات بدلاً من محمود عبدالعزيز .

ومن المقرر أن يخوض الزمالك  3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم في معسكره الحالي بقبرص استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز .


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