«براهيمي» يعلن جاهزيته لمواجهة غينيا

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المصريون

محرز

براهيمي

شارك ياسين براهيمي، لاعب المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي، في تدريبات منتخب بلاده الجماعية، اليوم الجمعة، عقب تعافيه من الإصابة .

وغاب براهيمي (صاحب الـ 29 عامًا) عن صفوف منتخب الخُضر خلال مباراتي السنغال وتنزانيا، عملًا بأن اللاعب شارك مع محاربي الصحراء في اللقاء الأول أمام كينيا (2-0).

وتعرض براهيمي، لإصابة بالتواء في الكاحل خلال تدريبات منتخب الخُضر، الجمعة الماضية، عقب الفوز على السنغال (1-0)

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) .

وكان محاربو الصحراء، قد تأهلوا إلى دور الـ 16 من البطولة، في صدارة المجموعة الثالثة، حيث جمع الخُضر 9 نقاط من الفوز في مبارياتهم الثلاث .


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