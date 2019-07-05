«براهيمي» يعلن جاهزيته لمواجهة غينيا

05 يوليه 2019 - 07:38 م

شارك ياسين براهيمي، لاعب المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي، في تدريبات منتخب بلاده الجماعية، اليوم الجمعة، عقب تعافيه من الإصابة .

وغاب براهيمي (صاحب الـ 29 عامًا) عن صفوف منتخب الخُضر خلال مباراتي السنغال وتنزانيا، عملًا بأن اللاعب شارك مع محاربي الصحراء في اللقاء الأول أمام كينيا (2-0).

وتعرض براهيمي، لإصابة بالتواء في الكاحل خلال تدريبات منتخب الخُضر، الجمعة الماضية، عقب الفوز على السنغال (1-0)

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) .

وكان محاربو الصحراء، قد تأهلوا إلى دور الـ 16 من البطولة، في صدارة المجموعة الثالثة، حيث جمع الخُضر 9 نقاط من الفوز في مبارياتهم الثلاث .