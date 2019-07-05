صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

05 يوليه 2019 - 07:00 م

حسم مجلس إدارة النادى الأهلى التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط مولودية الجزائر، بداية من الموسم المقبل مقابل 2 مليون يورو اى ما يقرب من 40 مليون جنيه مصرى .

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده .

وعليه، كلف محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية .

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عامًا، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي. انضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة .

ويضم الأهلي في قائمته الحالية أربعة لاعبيين محترفين، فيما يعني أن النالدي أصبح مضطرًا للتخلي عن واحد من الرباعي المحترف، جونيور أجاي، وليد أزارو، علي معلول وجيرالدو دا كوستا .







