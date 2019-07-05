«البنزرتي» مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

أمير سعد
أعلن مسئولو النجم الساحلي التونسي تعيين فوزي البنزرتي مديرًا فنيا للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلفًا روجي لومار المدير الفني السابق للفريق .
ومن المنتظر أن يعاون فوزي البنزرتي كل من عماد بن يونس و رفيق المحمدي مدربين مساعدين، إلى جانب المعد البدني أحمد البريري و مدرب الحراس فوزي العوني .
ويعد فوزي البنزرتي الأكثر تتويجا في تونس حيث توج بـ9 مرات لقب البطولة التونسية مع 3 أندية مختلفة بالإضافة إلى لقب كأس رابطة أبطال إفريقيا مع الترجي، وكأسي الكنفدرالية الإفريقية مع الترجي والنجم الساحلي .
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