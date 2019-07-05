المغرب يكشف سبب استبعاد «بن عطية» من مواجهة بنين

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مهدى

بن عطية

غاب  مهدي بن عطية، مدافع منتخب المغرب عن مواجهة بلاده أمام بنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بسبب الإصابة .

وحل مروان دا كوستا، لاعب اتحاد جدة السعودي، محل  بن عطية، في خط الدفاع، بعدما قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمغرب استعباد الأخير من مواجهة بنين، حسبما أكدت صحيفة "هسبريس" المغربية .

وتأهل المنتخب المغربي لدور ثمن النهائي في كان 2019، المقام حاليًا في مصر والممتد حتى 19 يوليو المقبل، بعد تصدره للمجموعة الرابعة، وحصده 9 نقاط، بواقع فوزه على كل من نامبيا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، على الترتيب .


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