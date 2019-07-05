العثور على جثة شاب غريق بعد تغيبه عن منزله

05 يوليه 2019 - 06:28 م

عثر أهالي مركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط على جثة شاب غريق بترعة بني رافع المارة بالقرية بعد تغيبه عن منزله يوم كاملاً، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، بالعثور على جثة الشاب "عبد الله محمود مبارك"، 17 عاما، غارقا بترعة القرية وذلك بعد تغيبه عن منزله مدة يوم كامل.

وعلى الفور انتقل فريق من قوة الشرطة بالمركز، ويرافقه أفراد الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، وتبين صحة الواقعة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الجثة عقب عرضها على الطبيب الشرعي وصدور تقرير بحالة الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الوقائع تحت تصرف النيابة.