  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

إيهاب لهيطة

«لهيطة» منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بـ"الضفة"

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

صلاح

المنتخب يكشف موقف «صلاح» من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

أكثر من ألف قتيل و5000 مصاب في اشتباكات طرابلس

تركيا

بالفيديو.. قتلى وجرحى في تفجير إرهابي جنوب تركيا

بترعة بني رافع في أسيوط

العثور على جثة شاب غريق بعد تغيبه عن منزله

قضايا وحوادث

جثة غريق
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

ذبح شاب في شوارع الجيزة.. والأمن يكشف الواقعة

#

العثور على جثة شاب داخل شقة متفجرات

#

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

#

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب بالسلام

الاجهزة الامنية

أسيوط

العثور علي جثة شاب غريق

عثر أهالي مركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط على جثة شاب غريق بترعة بني رافع المارة بالقرية بعد تغيبه عن منزله يوم كاملاً، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، بالعثور على جثة الشاب "عبد الله محمود مبارك"، 17 عاما، غارقا بترعة القرية وذلك بعد تغيبه عن منزله مدة يوم كامل.

وعلى الفور انتقل فريق من قوة الشرطة بالمركز، ويرافقه أفراد الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، وتبين صحة الواقعة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الجثة عقب عرضها على الطبيب الشرعي وصدور تقرير بحالة الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الوقائع تحت تصرف النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «سوكو» يقود هجوم بنين أمام المغرب
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» حقيقة تجنيد الإناث بالأردن
» "الصحة": "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"
» مدرب نيجيريا: قادرون على تخطى الكاميرون

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان