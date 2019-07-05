» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا

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مصر

المصريون

جنوب أفريقيا

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، صورة تجمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع رئيس الكاف أحمد أحمد وعدد من أساطير القارة السمراء .

وظهر الخطيب سفير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في الصورة وهو يحمل كأس إفريقيا بجانب كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، والنجم السنغالي السابق الحاج ضيوف، والأسد الكاميروني صامويل إيتو، والأسطورة النيجيرية نوانكو كانو، والنجم الجزائري رابح ماجر .

وكتب الحساب الرسمي للكاف، على الصورة التي جمعت الخطيب مع نجوم إفريقيا:" أساطير كرة القدم الأفريقية لتناول العشاء في حضرة الكأس ".

ويحمل دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مواجهات نارية تنطلق مساء اليوم الجمعة بمواجهة تجمع المغرب ضد بنين على ستاد السلام، وبالساعة التاسعة يلاقي منتخب السنغال نظيره أوغندا، على ستاد القاهرة، وغدًا السبت يلتقي منتخب نيجيريا  أمام الكاميرون على ستاد الإسكندرية، وبالساعة التاسعة يلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة، والأحد تلاقي مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما تلعب الجزائر أمام غينيا على ستاد الدفاع الجوي، ويوم الإثنين تلعب مالي ضد كوت ديفوار على ستاد السويس، وغانا ضد تونس على ستاد الإسماعيلية .

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