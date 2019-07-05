التدخين يقتل 6400 مواطن سنويًا في هذه البلد

05 يوليه 2019 - 06:25 م

كشفت دراسة استرالية حديثة، أن التدخين يقتل 17 أسترالياً يوميًا، أي 6400 حالة وفاة سنويًا، نتيجة نوبات قلبية وحالات قلب وأوعية دموية يمكن تفاديها.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها فريق من الجامعة الوطنية الأسترالية، إلى أن المدخنين يعانون من خطر الموت بمعدل أكبر بـ3 مرات نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن وجود خطر مضاعف للوفاة بالنوبة القلبية.





وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تابع فريق البحث أحوال 190 ألف مدخن وغير مدخن أسترالي، فيما يتعلق بـ36 نوعًا مختلفًا من أمراض القلب والأوعية الدموية، على مدى 7 سنوات.





ووجدت الدراسة، الأعمق من نوعها، أن التدخين يسبّب أكثر من 6400 حالة وفاة سنويا يمكن تفاديها، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وحدها.





وقالت إيميلي بانكس، من المركز الوطني المعني بهذه الأمراض في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن "البحث يشمل خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض عضلة القلب ومشاكل عدم انتظام ضربات القلب في أستراليا بمجالات الحياة كافة: للرجال والنساء، المدن والبلاد، الأغنياء والفقراء".



