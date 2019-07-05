عاكس شقيقته.. ماذا فعل به؟

05 يوليه 2019 - 06:12 م

أجرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في قتل 3 أشقاء لـ عامل خردة بعد قيامه بمعاكسة شقيقتهم بمنطقة الوراق.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، ومناظرة لجثة المجني عليه الذي تبين اصابته بطعنتين بالصدر وجروح قطعية في الوجه والذراعين وكدمات في انحاء متفرقة من الجسد، وأشارت التحقيقات التي اجراها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية إلي أن المجني عليه قام بمعاكسة فتاة أثناء سيرها في الشارع بقرية طناش بالوراق فأخبرت شقيقها الذي تشاجر مع المجني عليه.

وأضافت التحقيقات، أن شقيق الفتاة والمجني عليه تبادلا الضرب فيما بينهما بأسلحة بيضاء وقام كل منهما باصابة الآخر بعدة جروح سطحية حتي فض الأهالي بينهما وعاد كل منهما إلي منزله الذي يقع في نفس المنطقة وعندما شاهد شقيق الفتاة وجهه الغارق بالدماء انتابته حالة من الغضب وقرر الانتقام من المجني عليه مرددًا: أنا اتعلم عليا ولازم ارد كرامتي في المنطقة.

واعترف المتهم الرئيسي جابر الشهير بـ"كابوس" بتفاصيل جريمته وقال إنه اصطحب شقيقيه الشهيرين بـ كفتة وصدام وتوجهوا حاملين أسلحة بيضاء "سكين ومطواة وشومة" الي منزل المجني عليه الذي خرج لهم حاملاً سكينًا أيضًا ونشبت مشاجرة عنيفة بينهم إلا أنهم أحاطوه وانهال أثنان منهم عليه بالضرب فيما توقف الثالث حاملا الشومة لمنع الأهالي من التدخل أو إنقاذ الشاب وتبادل الشقيقان الآخران الضرب مع المجني عليه بالاسلحة البيضاء وأصاب كل منهم الآخر بجروح حتي قام أحد المتهمين بالقاء حجر علي المحني عليه فاصابه في وجهه فسقط علي الأرض وأفلت سلاحه.

شرحت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي استغل سقوط المجني عليه وإفلاته سلاحه وانهال عليه ضربًا بالسكين، حيث غرسها مرتين في صدره وفور تاكده من مقتله تركه غارقًا في دمائه واصطحب شقيقيه الآخرين وفروا هاربين.

ألقت مباحث الجيزة القبض علي المتهمين وبإحالتهم للنيابة العامة وجهت لهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة بيضاء وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لبيان أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.