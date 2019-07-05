«لهيطة» منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

05 يوليه 2019 - 05:54 م

أكد إيهاب لهيطة اليوم الجمعة، أن صلاح سيكون جاهزًا لمواجهة جنوب إفريقيا، بينما سيغيب أحمد حسن كوكا عن المباراة بسبب إصابته بكدمة في أنكل القدم والذي كان تعرض لها في مباراة المنتخب أمام أوغندا بثالث مباريات دور مجموعات أمم إفريقيا .

وغاب صلاح أمس الخميس عن المشاركة مع المنتخب في التدريبات، بسبب إصابته بنزلة برد، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي للمنتخب إراحة اللاعب من المران بالاتفاق مع المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري .

وتحدث لهيطة في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، عن رأيه في ابتعاد المنتخب الوطني عن مواجهة أحد منتخبات شمال إفريقيا بدور الـ16 من الكان.. قائلًا:" في الوقت الحالي كرة القدم أختلفت تمامًا، جميع المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية للغاية وهذا ما شاهدناه في مباريات دور المجموعات ".

وأضاف:" منتخب مصر قوي لا يخشى أحدًا، ولكي تحقق اللقب عليك أن تواجه المنتخبات الكبرى للتتويج بالكان ".

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات المجموعة على حساب زيمبابوي 1 – 0 والكونغو الديمقراطية 2 – 0، وأوغندا 2 – 0، دون أن تستقبل شباك الفراعنة أي هدف .

ويحمل دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مواجهات نارية تنطلق مساء اليوم الجمعة بمواجهة تجمع المغرب ضد بنين على ستاد السلام، وبالساعة التاسعة يلاقي منتخب السنغال نظيره أوغندا، على ستاد القاهرة، وغدًا السبت يلتقي منتخب نيجيريا أمام الكاميرون على ستاد الإسكندرية، وبالساعة التاسعة يلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة، والأحد تلاقي مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما تلعب الجزائر أمام غينيا على ستاد الدفاع الجوي، ويوم الإثنين تلعب مالي ضد كوت ديفوار على ستاد السويس، وغانا ضد تونس على ستاد الإسماعيلية .