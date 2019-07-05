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وزير النقل يتابع تنفيذ توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

الحياة السياسية

وزير النقل
وزير النقل

حسن عاشور

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أول قرار من "الوزير" بشأن جرارات هيئة السكك الحديدية

التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، وفد شركة ترانسماش هولدينج وذلك لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع و توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المُمثّل في شركة ترانسماش هولدينج.

واستعرض الوزير، الخطوات التنفيذية للصفقة والتي تُعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث سيتم الإنتهاء من تصنيع عدد 2 عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم إختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لإختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيداً لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الإختبارات على الشبكة ، وفقاً للجدول الزمني المُحدد بين الجانبين كما أوضح مسئولو الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتفعيل المادي سيتم الإنتهاء منها قريباً

كما أبدى مسئولو، ترانسماش الاهتمام الكبير للتعاون مع وزارة النقل في مجال تصنيع وصيانة وعمل العمرات الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالإضافة إلى تصنيع عربات مترو الأنفاق ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر والمساهمة في توطين هذه الصناعة في مصر .

وقال الوزير، إنه بالنسبة للتعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق فإن الوزارة تولي أهمية كبيرة بإعادة تأهيل الخط الأول للمترو وأنه بمجرد الإنتهاء من الاجراءات الخاصة بالطرح والترسية والبدء في التنفيذ سيتم طرح المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفاً جديداً للخط الأول ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

كما أكد وزير النقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال صيانة وعمرة جرارات السكك الحديدية خاصة مع الإهتمام الكبير بتدعيم قوة الجر للأسطول الحالي لهيئة السكك الحديدية .


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