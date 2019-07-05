  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
المغرب وبنين

بث مباشر.. مباراة المغرب وبنين

أرشيفية

«برهامي» يكشف مفاجاة مدوية عن «مرسي» قبل عزله

تظاهرات الجزائر

مظاهرات حاشدة تجتاح الجزائر للمطالبة برحيل رموز "بوتفليقة"

إيهاب لهيطة

«لهيطة» منتخب مصر لا يخشى أحدًا.. وجاهزون للتتويج بـ«الكان»

الوقود

بعد رفع الوقود.. زيادة أسعار النقل الجماعي بالقاهرة

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بـ"الضفة"

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب

مصايف المصريين.. «على قد فلوسك.. دلع نفسك»

صلاح

المنتخب يكشف موقف «صلاح» من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس

أكثر من ألف قتيل و5000 مصاب في اشتباكات طرابلس

تركيا

بالفيديو.. قتلى وجرحى في تفجير إرهابي جنوب تركيا

المنتخب يكشف موقف «صلاح» من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"لهيطة" يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد صلاح

#

طلب خاص من "صلاح" لـ"طباخ" المنتخب

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

المنتخب

المصريون

صلاح

اجيري

أكد المكيسكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، جاهزية النجم محمد صلاح لخوض المباراة المرتقبة للفراعنة أمام جنوب إفريقيا، غدًا السبت.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة جنوب إفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدً السبت على ستاد القاهرة الدولي .

وغاب صلاح أمس الخميس عن المشاركة مع المنتخب في التدريبات، بسبب إصابته بنزلة برد، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي للمنتخب إراحة اللاعب من المران بالاتفاق مع المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري .

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات المجموعة على حساب زيمبابوي 1 – 0 والكونغو الديمقراطية 2 – 0، وأوغندا 2 – 0، دون أن تستقبل شباك الفراعنة أي أهداف .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم
» «الخطيب» يحمل كأس الأمم مع نجوم إفريقيا
» السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر
» رسميًا.. رمضان صبحي باق مع الأهلي لموسم جديد
» «سوكو» يقود هجوم بنين أمام المغرب
» حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام "صدام حسين"
» مدرب الكونغو يحذر لاعبيه من مواجهة مدغشقر
» «المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني
» حقيقة تجنيد الإناث بالأردن
» "الصحة": "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"
» مدرب نيجيريا: قادرون على تخطى الكاميرون

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان