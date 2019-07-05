المنتخب يكشف موقف «صلاح» من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

05 يوليه 2019 - 05:10 م

أكد المكيسكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، جاهزية النجم محمد صلاح لخوض المباراة المرتقبة للفراعنة أمام جنوب إفريقيا، غدًا السبت.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة جنوب إفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدً السبت على ستاد القاهرة الدولي .

وغاب صلاح أمس الخميس عن المشاركة مع المنتخب في التدريبات، بسبب إصابته بنزلة برد، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي للمنتخب إراحة اللاعب من المران بالاتفاق مع المدير الفني للفراعنة خافيير أجيري .

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات المجموعة على حساب زيمبابوي 1 – 0 والكونغو الديمقراطية 2 – 0، وأوغندا 2 – 0، دون أن تستقبل شباك الفراعنة أي أهداف .