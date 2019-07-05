تونس تعلن حظر النقاب في المؤسسات الرسمية

05 يوليه 2019 - 04:48 م

أصدرت رئاسة الحكومة التونسية، منشورا يُمنع بمقتضاه كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما يعني منع النقاب في المؤسسات والأماكن المذكورة.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، منع اليوم الجمعة، النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية".



ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة تونس الأسبوع الماضي، خلفا قتيلين وعددا من الجرحى.

