«المصنفات» تغلق قناة فضائية وشركة إنتاج فني

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متابعات- مصطفى صابر

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واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال شهر عن ضبط العديد من القضايا؛ ففى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص وضبط شركة إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص.

كما تم ضبط 3 شركات لقيامهم بإستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وضبط محل بيع اجهزة رسيفرات خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة وضبط 748 قضية عرض عام بالمقاهى وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص وضبط 339 قضية فى مجال جرائم البرمجيات المنسوخة والمقلدة.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم ضبط 25 قضية مطبوعات أدبية وثقافية وضبط 17 قضية مطبوعات تعليمية وضبط 32 قضية مطبوعات متنوعة وضبط 337 منشأة تعمل بدون ترخيص.


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