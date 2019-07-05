الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة لكافة المحافظات

05 يوليه 2019 - 04:02 م

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم الانتهاء من وضع التعريفة الجديدة للميكروباصات فى كافة المحافظات خلال 24 ساعة.





وأوضح قاسم، أنه تم توجيه المحافظين بسرعة إنهاء ووضع التعريفة الجديدة للركوب داخل كل محافظة وبين كل محافظة، على أن يتم تعميم هذه التعريفة ولصقها على السيارات لتكون واضحة أمام المواطنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.









وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية:"سيتم توقيع عقوبات ضد من يخالف التعريفة المقررة سواء من سائقى الأجرة أو أصحاب محطات الوقود".







