غرفة عمليات بالوزراء لمتابعة التعريفة الجديدة للمواصلات

05 يوليه 2019 - 03:37 م

تتابع غرفة عمليات مجلس الوزراء التعريفة الجديدة للمواصلات بعد تحريك سعر الوقود.

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، من داخل غرفة العمليات بمجلس الوزراء تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب في النقل الجماعي بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قد اعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا

ووافق محافظ المنيا على تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا نتيجة زيادة أسعار البنزين اليوم للسرفيس بزيادة 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى 2 جنيه، وزيادة تعريفة تعريفة الاجرة الجديدة بالمنيا للسرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 قرشا إلى 2.75 للخط رقم (1) و3.25 للخط رقم (2)، وزيادة تعريفة الركوب الجديدة بالمنيا للتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 إلى 14 جنيها للمنيا الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين اليوم.

المنوفية

أصدر اليوم، محافظ المنوفية قرار رقم 547 لسنة 2019 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى والتوك توك بدائرة المحافظة، إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019.

البحيرة

وتعريفة الاجرة الجديدة بالبحيرة الخاصة بخطوط سير مركزي الرحمانية، أبو المطامير بعد زيادة اسعار البنزين اليوم. وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الزيادة التي وقعت على تعريفة الاجرة الجديدة بالبحيرة وجميع محافظات مصر بعد زيادة اسعار البنزين اليوم تتراوح بين 10 و15 % بالنسبة للتعريفة القديمة، مشيراً إلى أن جارٍ الانتهاء من أسعار التعريفة الخاصة بكل مركز، وإعلانها في مجمع المواقف في مدينة دمنهور.