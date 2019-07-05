» هيئة أسترالية تقاضي شركة سامسونج

05 يوليه 2019 - 02:15 م

قررت هيئة أسترالية مقاضاة شركة سامسونج بتهمة تضليل الزبائن بادعائها خاصية مقاومة الماء في هواتفها.

وقالت لجنة المنافسة والزبائن الأسترالية إن إعلانات سامسونج، التي تروج فيها لاستعمال هواتفها أثناء السباحة وركوب أمواج البحر، تتضمن "ادعاءات كاذبة".

وأضافت اللجنة في بيان أنها راجعت 300 إعلان لشركة سامسونج قبل أن تقرر رفع الدعوى القضائية.

ونقلت رويترز عن سامسونج قولها إنها متمسكة بإعلاناتها وستدافع عن موقفها أمام المحكمة.

وجاء في البيان أن إعلانات سامسونج تظهر هواتفها وهي تتعرض للماء في البحر والمسابح مدعية أن ذلك لن يؤثر على الجهاز.

وتضيف اللجنة أن هواتف سامسونج لها خاصة مقاومة الماء، ولكن تلك الخاصية لا تشمل المياه المالحة ومياه المسابح.

وتنصح سامسنوغ نفسها زبائنها على موقعها بعدم استعمال هاتفها أس 10 في المسابح أو في الشاطىء، كما أنها لم تجر اختبارات كافية للتأكد من عمر أجهزتها، حسب اللجنة.

وترى أن الشركة أظهرت أجهزتها في مواقف لا ينبغي أن تظهر فيها من أجل جلب الزبائن.

وتواجه سامسونغ غرامة مالية ضخمة إذا تمت إدانتها في المحكمة بتضليل الزبائن.