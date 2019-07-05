"حواس" يفجر مفاجأة عن رأس تمثال توت عنخ آمون

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، وزير الآثار الأسبق، عن أن هناك اجتماعًا سيتم عقده قريبًا لبحث ملف الآثار المصرية المسروقة، وذلك بحضور اللجنة القومية لاسترداد الآثار المسروقة، بعد أن تم الإعلان أمس الخميس، عن بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في مزاد بلندن مقابل 5 ملايين دولار.





وأوضح "حواس"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن اللجنة نجحت في وقت سابق في استرداد 6000 قطعة أثرية لكنها لم تستطع رفع قضايا على تلك الجهات التي سرقت وبشكل علني آثار مصر وباعتها لشخصيات عامة في الخارج.





وناشد "حواس"، أي محامٍ مصري مقيم في لندن أن يحاول جاهدا التبرع بوقته لرفع قضية على هؤلاء البائعين، خاصة أن الأدلة القانونية جميعها في صالح مصر.



