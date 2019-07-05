» تعرف على شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة

05 يوليه 2019 - 01:49 م

حددت وزارة التعليم العالي شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة وكيفية التقديم بها من خلال مواقع خاصة علي الانترنت تابعة للوزارة.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد علي موقع بوابة الحكومة المصرية ..

http://https//tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/Index3.aspx?fbclid=IwAR20IL_pamZF0ZC8dnPC8w-Fbbdy1NKid8mp1wSWtANcT_Bjo-ERhl7Mmw0

والكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني وهذه الكليات هي:-

1- كليات التربية الرياضية.( بنين – بنات )

2- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4- كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان- دمياط – بنها – بني سويف ).

5- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7- كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

8- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9- كلية التربية ( شعبة التربية الفنية ) جامعة السويس

10- كليات الاعلام

11- كلية التربية النوعية جامعه المنصوره وفرعيها(ميت غمر-منيه النصر) شعبة المسرح التربوى

عملية تسجيل الطالب عن طريق شبكة الانترنت

ا- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى ثم الى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب

ب – ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن ( رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعلمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب علمية – هندسية – ادبية )وعلى الطالب التاكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب .

ج –تظهر للطالب قائمة بانواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات واماكن اداءهذة الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب

د –يقوم الطالب باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل مع العلم بان قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة ايام متتالية

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال التسجيل الذى يشمل على انواع القدرات والمواعيد واماكن اداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الالكترونى .

http://https//tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/infoQ.htm



