«المشاط» تبحث وضع السياحة كمحور رئيسي بمنتدى "دافوس 2020"

05 يوليه 2019 - 01:02 م

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع السيد ميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي، في حضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيف، وذلك في ختام زيارة الوزيرة لسويسرا للمشاركة في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من أجل التنمية لتحقيق أجندة 2030" "Tourism financing for the 2030 Agenda ".

وفيما يتعلق بوضع قطاع السياحة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، ووضعه بشكل أشمل في الأوراق البحثية والعملية للمنتدى، أكدت الوزيرة على أهمية السياحة في اقتصاديات الدول، مشيرة الى أن حركة السياحة العالمية في عام 2018 ساهمت بـ 8,8 تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل 10% من الاقتصاد العالمى و30% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق 319 مليون فرصة عمل بما يعادل 1/10 من إجمالي فرص العمل، كما ارتفع عدد السائحين على مستوى العالم بنسبة 6%.

وحول مشاركة الوزيرة في منتدى “أثر أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي" في نيويورك في سبتمبر القادم، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة السياحة تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت الوزيرة أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، مؤكدة على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يجب أن يتم في إطار الحفاظ على البيئة وعلى التراث الثقافى .

وأكدت الوزيرة علي أهمية بروتوكول المنتدى لمبادرة “تمكين المرأة في السياحة”، أشارت الدكتورة رانيا المشاط الى مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في العالم الجديد للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، خلال انعقاد المنتدى في البحر الميت في إبريل الماضى والتي ناقشت خلالها أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرأة في المنطقة، وما يمكن القيام به لإزالة هذه المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في أي مجال من مجالات العمل، وأهمية مواجهة كافة أشكال التمييز التي تؤدى إلى الحد من الاستفادة من طاقة وعطاء المرأة.

وأكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل مما يضيف الى الاقتصاد القومي، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع ، وإلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، لافتة إلى تطبيق ختم المساواة Gender Equality Seal " في قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشيرة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.



